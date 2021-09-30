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逾8000警力保國慶活動順利

2021-09-30 列印
逾8000警力保國慶活動順利
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　　明天便是「十一」國慶，港府為確保一切國慶活動能安全並順利舉行，有指警方今日起一連兩日，將部署逾八千警力，在全港各區戒備及巡邏，而舉辦國慶活動的灣仔會展一帶，今凌晨起會封閉。

　　據了解，警方為確保升旗儀式、國慶酒會等相關活動能夠安全及有秩序地進行，將動員逾八千警力，並安排特別戰術大隊（又稱速龍小隊）、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等人員，到各個敏感地方作高姿態巡邏，並部署便裝人員於策略性位置戒備。



　　據悉，會展以及金紫荊廣場一帶已封閉，為典禮作準備。警方指出，會持續進行風險評估，加強人員個人及防護裝備，提高警覺性，以確保行動安全。

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