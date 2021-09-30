DSE帶埋後備計數機萬無一失 CASIO計數機開學優惠

新學期又到了，正所謂：「工欲善其事，必先利其器」。想數理科考到好成績，考試計數機當然需要傍身，而值得留意的是，DSE 考試期間必須使用考評局指定的專用計數機，機身上須印有「H.K.E.A.A APPROVED」或「H.K.E.A APPROVED」的標籤。在眾多計數機中，CASIO 作為一個歷史悠久的品牌，當中的CASIO FX-50FHII及 FX-3650PII獲HKEAA考評局認可。下文將解答考生宜「入手」兩部計數機的原因，給考生大大的信心！兩部機共有8個自定義程式 秒殺題目必備相信大家都明白，時間管理對考DSE的同學來說極之重要。而以上提及的CASIO FX-50FHII及 FX-3650PII則具備自定義程式功能，除了一般計算功能以外，考生亦可以自行設定4條不同的自定義公式，令同學在考試時只需輸入相關數字就可以順利作答特定題目。有見及此，如多添置一部計數機，則可輸入共8條自定義程式，三部的話則有12條自定義程式，無須考試每次輸入，助同學應試更得心應手，更有信心取得好成績。有後備計數機放心曬！試場內並沒有提供借用計數機的服務，萬一考生的計數機不能正常運作，試場主任及監考員也不能給予任何幫助，有關答卷亦不會獲特別處理。因此，在公開試時計數機出現問題，後果可大可小，畢竟公開試成績會影響大家未來升學及就業。有備無患，建議考生們最好多帶一部計數機作後備之用，以免考試當日出意外！開學買機四重優惠為了讓同學為開學做好準備，CASIO由即日起至10月31日，購買CASIO FX-50FHII 或 FX-3650PII指定型號考試計數機，並於網上完成登記保養，即享以下多項特選優惠：1.天仁茗茶$25現金券*2.CASIO授權網上旗艦店7折購買BABY-G指定型號手錶優惠券3.免費延長保養期至15個月4.CASIO FX-50FHII計算機實戰應用手冊*換領「天仁茗茶現金券」優惠只限首1000名網上完成登記保養的同學，數量有限，送完即止。詳情請瀏覽：https://hk.jebsenconsumer.com/tc/news/2021backtoschool/