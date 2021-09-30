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「港健康碼」提升轉碼系統功能

2021-09-30 列印
　　內地與香港疫情防控工作對接會議上周日舉行，商討免檢疫通關事宜。食衞局局長陳肇始昨指兩地專家坦誠交換意見，討論如何創造通關的有利條件，「香港健康碼」已提升轉碼系統功能，將在落實通關後投入服務。

　　陳肇始稱，政府資科辦一直與廣東及澳門的「健康碼」技術團隊合作，提升轉碼系統功能，將疫苗接種加入相關功能內，為支持三地通關做好準備。經民聯林健鋒則認為政府應早日推出「香港健康碼」，讓港人熟習。



　　此外，工業總會本月訪問超過三百個企業及機構，逾四成受訪企業東主、管理人員及員工因為通關隔離安排，一直未有回到內地處理事務，亦有逾九成企業贊成香港強制推行與內地接軌的防疫「健康碼」。

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