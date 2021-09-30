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九巴教乘客三大「忍」攻略

2021-09-30 列印
九巴教乘客三大「忍」攻略
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　　人有三急實屬正常，但若乘搭長途巴士時遇上這種情況則很尷尬。有網民早前分享經驗，坦言不慎在巴士上「忍不住」。九巴其後發文附上「三大攻略」，教網民如何應對！有網民早前在facebook群組形容在搭長途巴士忍不住解放的經歷，又向當時的乘客道歉。

　　九巴其後在facebook專頁發文，綜合總結三大「忍」攻略，包括善用九巴手機應用程式及Google搜尋最接近巴士站的廁所、分散自己的注意力，以及大力捏住手掌虎口位等。



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