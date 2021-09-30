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美股中段升187點

2021-09-30 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三四四八七點，升一百八十七點；納指則報一四六○六點，升五十四點。滙控美國預託證券價格見四十一點一八港元，跌零點○七港元；騰訊則見四百六十點四六港元，跌四點五四港元。

紐約期金報每盎司一千七百三十點九美元，跌六點六美元；紐約期油則報每桶七十五點一五美元，升零點一六美元。



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