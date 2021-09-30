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《國旗法》通過 網上行為同受規範

2021-09-30 列印
　　立法會昨日通過修訂《國旗及國徽條例》，明確列出侮辱國旗或國徽的行為，包括焚燒、毀損、塗劃、玷污等；並且網上行為同樣受規範，例如在網上發佈被玷辱國旗的圖像，亦屬犯法，市民及團體使用國旗及國徽後，必須妥善處置。條例又列明，教育局局長有責任推行國旗及國徽教育，學校須定期升國旗及舉行升旗儀式。

　　政制及內地事務局長曾國衞表示，國旗、國徽及國歌都是國家象徵，必須保障正確使用，又形容市民只要沒意圖侮辱國旗及國徽，毋須憂慮誤墮法網。對於多名議員建議當局同步修訂《區旗及區徽條例》，曾國衞指將於下屆立法會期內提交草案。



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