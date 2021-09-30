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三青年非法集結 判囚12至16月

2021-09-30 列印
　　前年十一月「大三罷」期間，有示威者在上水一帶堵路及縱火，三名當場被捕的青年早前被裁定非法集結、違《禁蒙面法》等四罪罪成，還柙至昨日判刑。二十四歲補習老師陳彥陽及二十三歲廚房工人張瑞麟同被判入獄十六個月，二十四歲問卷調查員譚禹軒則被判入獄十二個月。裁判官陳炳宙批評被告求情，案發後寢食難安是「賣慘」，只希望博輕判，現時認錯已太遲。

　　另外，前年十一月十三日，大批示威者於旺角一帶聚集並向警署投擲汽油彈，兩女一男事後被捕，早前各承認暴動罪。法官姚勳智昨天判刑指，集結群眾逾一百人，規模不少，判十九歲髮廊女助理周雅桐，以及二十一歲女大學生陳彥希，分別入獄三十四及二十七個月，十八歲男廚師則判入教導所。



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