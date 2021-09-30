虛擬貨幣交易 無防偽特徵 假針卡肆虐無打針恐殺入港

隨着香港連續多日本地零確診，各界再一次喚起通關的呼聲。不過近月全球各地，包括美國、歐洲，印度等國家，不斷爆出「假針卡」新聞。《星島日報》發現，有外國供應假卡人士聲稱只要支付約一千八百港元，即可做出聲稱由醫生簽署的針卡文件，並可用作出境及旅遊用途，方便無打針人士殺入本港。有專家指，不少地區採用的紙本形式疫苗注射記錄，並無防偽特徵，潛在偽造風險。大律師則指，個案構成假文書刑事罪，若有人以此文件入境，最高可判囚十四年。歐美各國近月掀起一股「假針卡」浪潮，衝擊當地政府防疫措施，甚至有機會用作通行各地的文件，將爆疫危機擴散。記者接觸到分別來自美國及歐洲的「假證提供平台」，於通訊平台Telegram設有宣傳途徑，販賣偽造針卡及核酸檢測證明。該平台販售針卡主要以歐洲國家為主，聲稱可以提供包括英國、法國、荷蘭、意大利等國的紙本及電子針卡紀錄及檢測證明，即使個別文件附設可供核實的二維碼，假針卡的二維碼同樣有效。據頻道描述，他們的團隊由來自歐洲各國、美洲等醫生和護士組成，共有超過一百人。記者於頻道中接觸到其中一名接洽人，並向對方聲稱預備從德國返港，需要一張假針卡。對方表示，價格約一千八百元（折合港元，下同），若需要多購一張，可以每張約一千四百元的優惠價出售。記者再查詢同時購買檢測證明書的價錢，對方指可以一千八百元一併出售。對方表示，若交易確實，有關醫生會在不多於二十四小時內，登記買家資料作有關文件及證明之用，完成後會以電郵傳送一份電子版本的文件給買家，實體紙本文件則會在不多於五日內以郵遞送上。交易確認前，賣家另要求記者交出相應資料，用作製作針卡等紀錄，包括姓名、出生日期、年齡、性別、需接種的疫苗名稱、第一及第二針的注射日期等。目前，該平台主要以虛擬貨幣交易。記者核對賣家提供的資料發現，他們販售的針卡及檢測證明所涉及的國家，目前合共三十五個，較集中於歐洲國家，小部份來自美洲，包括美國、加拿大等，以及印度、杜拜等亞洲國家。其中，有六個國家被本港列作高風險的A組指明地區，其餘國家均為中風險的B組指明地區。記者另接觸到一名來自美國的販售假針卡人士，對方聲稱，針卡由合資格醫生簽署，售價約二千三百元，需以虛擬貨幣交易，並附上一張樣本針卡供記者參考。記者發現，有關針卡設計與美國官方認證的實體針卡幾近一樣，除了印有美國疾病管制與預防中心的標誌外，亦清楚列明個人資料，包括疫苗注射紀錄、接種地點、姓名等。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，不少國家的疫苗接種紀錄只是一張紙本文件，並不像護照擁有一系列的防偽特徵，供邊檢人員識別，因此偽造文件的難度極低。他亦留意到，有部份電子紀錄以二維碼儲存資料，但即使採用加密處理，破解的難度亦不高。偽造文書囚14年事實上，本港警方在上月中曾拘捕三人，涉嫌偽造疫苗接種紀錄，疑犯以每份文件約六百元的價錢，向無身份證的人士出售偽造文件。執業大律師陸偉雄表示，針對個案的買賣雙方，持有關偽冒文件，均構成「管有虛假文書的副本」。至於賣家一方則涉及「製造虛假文書的副本」，若用家用作入境用途，可構成「使用虛假文書」，最高刑期一律為十四年。不過陸偉雄坦言，若販售針卡者身在海外，因司法管核權問題，難以究責。衞生署表示，未發現有抵港人士提供虛假疫苗接種紀錄，如有發現會作出相應的調查和跟進。就偽造疫苗接種紀錄會否增加本港爆發新一波疫情，呼吸系統專科醫生梁子超指出，只要港府不放寬檢疫安排，即使來港人士的疫苗接種紀錄有問題，其所引致的爆發風險有限。