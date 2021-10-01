﻿第二期今發放 商場推大激賞 消費券食餐好 餐飲生意料增40%

萬眾期待的第二期電子消費券，今日開始發放，八達通用戶可領二千元，其他支付工具用戶可領三千元，不少商舖大推優惠，吸引市民消費。有餐飲業界代表預計，市民多了餘錢，會開心多吃，料第二期消費券對餐飲業界的收益，會比首期多至少三至四成。政府指出，第一期電子消費券於八月發出後，六、七成市民未夠一個月就用完。不少人收到消費券後，會食餐好慶祝。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，首期消費券派發後，首周生意即增百分之二至三，較多長者到酒樓飲茶，並以消費券結帳。他指，適逢發放的第二期消費券的首日為「紅日」，接連幾日假期，即使價錢較平日略貴，應無阻茶客來消費，料生意增幅不會比上一期消費券少。餐務管理協會會長楊位醒指，消費券使用期有時限，對業界生意大有幫助，指近日消費氣氛旺盛，疫情受控，又多了人打針，C類和D類食肆陸續增加，可以招待更多食客，料第二期消費券對餐飲業界的收益，至少比首期多三至四成。各大商場續推消費券優惠，九倉置業旗下海港城及時代廣場推出「十倍消費獎賞」，市民即日起至十七日以消費券或指定電子貨幣消費，消費滿五千元即送五千元優惠券，消費滿一萬元即送一萬元優惠券，每人最高可獲二萬七千五百元優惠券。新地旗下東港城、上水廣場、北角匯等十二大商場，推限定激賞，市民到相關商場以電子貨幣消費滿一千元，可獲贈一千元指定禮券組合，回贈率高達百分百。信和旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地等八大商場，以八達通即日單一消費滿三百元或以上，即可登記換領指定現金券，並會送出六萬份總值一百二十萬元的獎賞。首期二千元 六成人已用完Trip.com將於今日至下周日推Super Sale激賞，用戶在活動頁面預訂精選酒店，可享受人氣熱賣酒店一晚套票五折優惠、Staycation七至七五折，而市民今日早上十時參與相關活動，更有機會贏取「買一送一」優惠券、粉紅色iPhone13及海洋公園門票等獎品。政府早前預計消費券對經濟提振作用約為百分之零點七，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，以八達通領取的人，六成人已用完二千元，另外三個電子錢包，八月時有七成人用完二千元，指四個支付工具營辦商和商戶商場的疊加優惠，因用消費券的形式，可做到推廣、疊加優惠，出來的成效和效果更顯著。