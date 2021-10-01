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﻿八達通可港鐵站領取 Alipay HK等自動「入袋」

2021-10-01 列印
　　第二期電子消費券今天起發放，若以八達通領取，今天可到港鐵站公共交通補貼站，或便利店等拍卡領取第二期的二千元電子消費券。市民要先用完首兩期，合共四千元，才可獲發放餘下一千元。

　　七月十七日或之前完成電子登記的市民，若使用Alipay HK、WeChat PayHK或Tap&Go拍住賞，第二期三千元消費券金額將會自動存入電子錢包，但須留意，若在八月領取第一期消費券，須在年底用完，而若在九月領取，須在明年一月底用完。



　　財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，早前部份市民須重新登記消費券，政府共收到一萬九千個申請，其中一萬七千人今天可領首期消費券的二千元，另外有一千三百宗重複登記，及二百多宗不合資格。
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