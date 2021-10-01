﻿市民國慶開心暢玩 兩樂園優惠吸客

今日十一國慶，金紫荊廣場及會展中心將舉行升旗儀式。市民趁公眾假期外出，兩大主題樂園推優惠吸客，而觀光船「東方之珠」號今日首航，並從周六起每日提供早午晚三個航班，已接種疫苗的市民能獲「買一送一」優惠。迪士尼樂園推出「雙重暢玩」優惠，香港居民只需六百九十九元，即日起至明年一月十九日可憑一票任選兩天入園，其間市民可以欣賞歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，亦可到迪士尼樂園酒店享用翠樂庭餐廳的萬聖節自助餐。海洋公園由即日起至十月三十一日推出秋日優惠套票，其中成人門票只需三百六十元，並送三十元購物電子現金券，以及三十元餐飲電子現金券；小童門票則是一百九十五元，送三十元購物電子現金券。「東方之珠」打針享「買一送一」今天啟航的「東方之珠」號，是全新豪華大型觀光遊船，船上有特大露天舺板，內設宴會大廳及VIP房等，載客量高達四百八十六人，將於今晚七時推出「幻彩詠香江‧維港遊」試運航班，並從周六起每日提供早、午、晚三個航班，均在紅磡（南）渡輪碼頭登船及離船，成人價由二百二十元至三百元不等。「東方之珠」號亦推出疫苗接種優惠，即日起至十月三十一日，凡已接種至少一針疫苗的十八歲或以上香港市民，憑有效的疫苗證明均可享「買一送一」優惠。此外，政府今早在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，其後在灣仔會展中心舉行國慶酒會。警方高度重視安保，昨日凌晨起封閉會展及金紫荊廣場一帶，為典禮作準備。消息指，警方動員逾八千警力，在港九各區進行部署，並調配足夠人手，在各個敏感地點作高姿態巡邏。