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本學年公營中小學共減23班

2021-10-01 列印
本學年公營中小學共減23班
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　　教育局公佈本學年公營中小學的總班數共減少二十三班，有關數字調整受多項因素影響，包括搬遷、家長選擇轉到直資或私立學校就讀，以及移入或移出本港的學童人口等。

　　教育局指，今年新學年的總班數，相對本年三月所批核的，公營小學一共減少十五班小一；公營中學亦一共減少八班中一。因調整班數出現的超額教師，按既定機制獲保留至本學年完結；因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多三個學年。



　　教育局鼓勵仍未推行小班教學的小學作好實施的準備，而一些位於學位過剩地區的學校亦可申請跨區重置。教育局亦會為個別官立學校訂定長遠發展方案，例如停辦長期收生不足的學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校重置到學位需求較殷切的地區。

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