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新社聯過渡屋 錦田建1020單位

2021-10-01 列印
新社聯過渡屋 錦田建1020單位
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　　新界社團聯會社會服務基金早前獲批元朗錦田過渡房屋項目，將興建六幢四層高住宅樓宇，提供約一千零二十個、面積介乎一百四十四至二百八十八平方呎的單位，容納二千七百五十一人居住。首批單位明年中動工，預計在二○二三年中落成入伙，第二期最遲二○二四年中入伙。

首批2023年中入伙



　　新社聯指出，過渡房屋項目名為「錦田2160」，選址錦田東匯路及錦匯路交界，即鄰近西鐵錦上路站及公共運輸交匯處。合資格的申請者需符合以下條件，包括有明確過渡性房屋需要、輪候公屋最少三年、正居於不適切居所；或低收入及急需社區支援的住戶。申請人亦須是已申請綜援，或月入符合申請公屋每月入息及淨值限額。

　　「錦田2160」的租金水平將低於同區住屋的市值租金，上限不會超過現行公屋入息限額的三成。

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