警為林婉儀舉行最高榮譽喪禮

這天聽人說「仿飯」，意思就是「假裝飯」。為甚麼要假裝的？據說是可以由此減少碳水化合物，也就是飯麵。為甚麼要減少碳水化合物呢？因為碳水化合物糖份太高，對身體不好，吃多了會發胖。 簡而言之，這「仿飯」可以減肥，以今日的概念，好像人瘦就健康了。 據介紹，「仿飯」用蔬菜做成，尤其是白色的菜花，搗碎了以後蒸出來，「看起來特別像白飯」，仿真度最高。但吃這「仿飯」，卡路里很低，纖維量很高，不會有碳水化合物的壞處，又「好像在吃飯」，於是便成了新興健康之法。 由此可見，現在的日子已經好過得連吃一碗飯都要自己騙自己了。 從前的病，就是窮病，現在的病，都是富貴病。窮病是沒得吃，營養不良，富貴病是...

2021-10-01