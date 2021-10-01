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警為林婉儀舉行最高榮譽喪禮

2021-10-01 列印
警為林婉儀舉行最高榮譽喪禮
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　　水警高級督察林婉儀上周六追截走私大飛時，不幸墮海英勇殉職，各界為之哀痛，警方將為林在紅磡世界殯儀館，舉行最高榮譽喪禮。

　　林婉儀上周六與三名人員駕乘截擊艇，於沙洲對開一帶海面追截走私大飛時，遭對方高速撼撞致翻沉，林墮海失蹤，最後於大嶼山二澳附近海面被發現，證實不治。



　　據了解，警隊將於十一月二日為林婉儀在紅磡世界殯儀館，舉行最高榮譽喪禮。

　　林婉儀遺體預料將獲准安葬在浩園。浩園是專為殉職公務員而設的墓地，藉此紀念他們作出的貢獻。

　　去年初海關一艘巡邏艇在沙洲對出海面執行追截任務時，懷疑受撞擊翻轉，造成三名關員死亡，三人以最高榮譽喪禮舉殯，遺體安葬浩園。

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