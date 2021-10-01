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17歲男抵英後確診 麗城花園二期七座強檢

2021-10-01 列印
　　一名十七歲男子上周六離港前往英國，翌日在英國的檢測結果呈陽性。衛生防護中心指他曾於七月在港完成接種復必泰疫苗，其所住的荃灣麗城花園二期七座會納入強制檢測公告。

　　本港昨天新增三宗新冠肺炎輸入個案，均帶有L452R變種病毒；三名患者分別從法國及巴基斯坦抵港，曾接種新冠疫苗。此外，原定於下月底舉行的Clockenflap音樂及藝術節，連續第三年取消。主辦方指食衞局對疫情下發放活動牌照的框架，進一步收緊，特別是要求全場觀眾必須以入坐方式觀看演出，以及全場不得飲食，未能為觀眾提供真正的音樂節體驗。已購票人士可保留門票至明年使用，或選擇退款。



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