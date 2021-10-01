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檢疫酒店保安不嚴 田北辰：須「落重藥」

2021-10-01 列印
　　一名七十五歲外籍男子日前擅自離開檢疫酒店，失蹤一日半才被尋回，引起公眾關注。實政圓桌立法會議員田北辰昨天表示，據他了解，內地政府不滿香港檢疫酒店的保安程度不夠嚴密，擔心造成檢疫漏洞，無法安心通關。

　　內地與香港正就通關安排展開研究。田北辰形容，香港的檢疫酒店是「九流」，指內地及澳門的檢疫酒店分別或有公安把守，甚至有持槍人士戒備，但本港檢疫酒店的保安形同虛設，甚至有檢疫酒店向公眾開放餐廳。他認為，除非特區政府下定決心在檢疫酒店保安方面「落重藥」，否則通關無望。



　　田北辰又認為，內地希望本港市民能全面使用有追蹤功能的應用程式，或至少任何內地到港人士的行蹤都能追蹤，但他認為太難做到。

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