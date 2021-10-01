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美容生髮療程訛稱獲認證拘兩董事

2021-10-01 列印
　　香港海關昨日拘捕兩家美容公司的董事，涉嫌將虛假商品說明應用於所提供的生髮療程，違反《商品說明條例》。

　　海關早前接獲舉報，指一家美容公司聲稱其生髮療程採用的技術已獲多個海外機構認證，懷疑與事實不符。經調查後，海關發現該技術並無取得相關認證。同時，海關亦發現另一美容公司亦涉嫌作出相同的虛假聲稱，拘捕兩名分別五十三歲的女董事，及六十歲的男董事，兩名被捕人士現正保釋候查。



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