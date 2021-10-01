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「亞視阿儀」江湖壽宴娛賓 出席者再犯聚

2021-10-01 列印
　　早前有社團中人在元朗的食肆包房設壽宴，「亞視一姐」薛影儀（阿儀）獲邀推蛋糕賀壽，場內人士拍手歡呼，結果遭警方票控違反限聚令。

  惟事隔一日，同幫派人士再次聚首，在場二十三男一女涉嫌違反限聚令，同被票控。



　　有社團中人周一晚於元朗西菁街的食肆包房設壽宴，邀請十數名人士出席慶生。當時，見「亞視一姐」薛影儀（阿儀）推蛋糕進場，雖木無表情，仍惹得在場人士歡呼，有人與她並排合照。亞視後來表示，當時阿儀僅路過餐廳，被邀合照。

　　期間警員突擊掃場，以違反限聚令為由，向十八名男女發出五千元定額罰款通知書。惟事隔一日，同幫派人士再臨餐廳，警方又一次展開反罪惡行動，高調掃場，在場二十三男一女涉嫌違反限聚令，同被票控。

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