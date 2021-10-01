壹傳媒集團及已停刊的《蘋果日報》六名前高層，連同集團旗下三家公司，早前先後被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，全部人還柙至今逾兩個月。兩案昨天再訊，控方申請押後兩案至十月十二日再提訊，以待進行轉介至高等法院的交付程序，獲署理總裁判官羅德泉批准。控方派出署理助理刑事檢控專員羅天瑋等人；羅天瑋表示，控方申請將兩案一同押後至十月十二日再訊，屆時將進行交付程序，但未有透露會否合併兩案。眾被告均沒有保釋申請，須繼續還柙。首案五名被告依次為張劍虹、羅偉光、《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司及AD Internet Limited，同被控於去年去月一日至二一年四月三日期間，與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。次案四名被告則為楊清奇、陳沛敏、馮偉光及林文宗，同被控於去年七月一日至二一年四月三日期間，與《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。 Vincent指出，目前當顧客需要服務時，我們不僅提供配送服務，更提供系統應用程式。例如泰國某一餐飲集團，他們擁有超過二千名的配送員，但由於缺乏系統管理，配送員經常在商店外等候定單，形成頗長的閑置時間。因此，我們提供系統程式給他們，以便統籌派單和調度，在減輕成本之餘，亦增強效率。二○一七年始創，我們從事單純的「物流服務」，大概稱為「第一代服務」。到了二○一九年，發展相關的「系統服務」，成為發展的加速器，也許稱之為「第二代服務」吧？然而，當經歷兩三年後，便會累積豐富之「數據化諮詢服務」，或許成為「第三代服務」的基礎。在不斷的變革過程中，希望領先市場的變化。Vincent對於未來市場的發展，充滿樂觀的態度：「由於我們掌握大量具有實效的數據，故此在推動「第三代服務」時，便可供給客戶不少增值服務。舉例來說，客戶準備開設「中央廚房」，但在籌備過程中，他們並未即時需要物流，卻需要一些由數據轉化而成的意見和決策。這個正是我們的專長及發展方向，同時亦非其他競爭者所擁有。」KK亦感到未來發展，充滿挑戰和機遇。主要策略仍須觀察行業發展，數據分析和顧客要求。他謙虛地表示，不能長期留戀在安逸圈內，需要跟著市場脈搏生存。Vincent解釋近期經常聽聞的「電商」，即電子商貿的簡稱，也是從傳統固有的實體店，轉成線上網絡的買賣；也從過去的一兩天或更長的付運期，縮短為一兩小時的「快電商」。KK認為年輕人剛從學校畢業，便馬上創業，比較容易得多。但若然在社會工作了若干時日後，才踏出創業的第一步，便會感到考慮多多，困難重重了。以他自己為例，便須面對家庭、收入等疑惑。回想創業的初衷，並非物流業，卻是一個新經濟環境下的電子產品。為了節省消費者時間和避免勞碌奔波，「網購」在疫情期間，變得大行其道。KK坦誠披露，三人聯合創業和彼此磨合的經歷。縱使跟他認識三十年的老同學Cliff謝杰明，亦常有分歧的意見。但只要大家都以公司的目標為前提，任何事情都可透過協商解決。他詳述創業三人組的共識，都認為在傳統物流市場中突圍而出，必須以嶄新科技和智能管理，標榜快速及高效的賣點，才能建立自家品牌。然而，當觸及一些個人化或主觀性議題，便無可避免發生爭拗；例如「Zeek」之商標設計和商號命名，便曾辯論不休，最終還是以投票方式決定。此外，彼此對人事管理的意見，亦曾出現多番紛紜，至今仍需磨合。Vincent補充指出，三人在大方向上一定沒有異議，反之在細節的調整上，卻意見參差。對於年輕人起始加入職場，Vincent勉勵他們：「沒有百分之百成功的嘗試，也沒有百分之百失敗的探索。」在過程中，可能發現「天上有天，人上有人」。當中出現了有趣的問題：「誰是我們的客戶？」其實客戶不一定是我們最終的服務對象，例如傳統的餐飲、超市、零售等，但在新經濟模式下，地產商、購物商場、醫療機構、甚至教育團體，都是我們的客戶。KK寄語打算創業的年輕人，須具失敗的心理準備，及轉型的嘗試。此外，在港創業較內地困難得多，全因市場狹窄之故，況且政府給予的協助不多。KK回想一名拍檔朋友對他的啟示：若有能力和野心，創業須於四十歲以前，離開安逸圈，否則在四十五歲後，拼勁及勇氣消減了，便難於突圍而出。另一邊廂，家人在衡量缺乏穩定收入和作息定時後，仍然鼎力支持。因此創業並非個人之舉，卻包括上述兩項重要元素。甚而從前的工作夥伴，仍然保持密切聯繫或開始合作，所以感到人際網絡的重要性。Vincent表示，他在業界十多年，一直都為企業及高管，以個別項目形式提供專業意見，卻從未替自己架橋鋪路，因此盟生創業之念。他同時以《禮記》的名言：「知不足然後能自反也，知困然後能自強也」，勉勵有志創業的年輕人，經常檢視自己的不足之處，然後發憤自強。KK亦寄語他們切勿滿足現狀，反而爭取未來更大的成就。很多事情，當跌下深淵谷底時，也是翻身冒起之際。三位Zeek的創辦人早前於九月二十五日應邀出席由香港中文大學校友傳承基金舉辦之「二○二一中大創業日」主題講座 - 「帶領業務衝出香港」，分享他們在香港創業以至往外地發展業務的經驗及故事，並為有志創業的校友提供借鑒。「二○二一中大創業日」各講座影片將陸續上載至香港中文大學校友事務處YouTube頻道，歡迎各位於網上重溫。網上重溫：https︰//bit.ly/3jYwifd。（下）撰文︰ 陳志亮本欄由中大EMBA課程專訪成功機構，冀讀者能從中借鑑其成功理念及心得。