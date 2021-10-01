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「眾志」被控售不合規格口罩 涉案公司罰萬元

2021-10-01 列印
　　觀塘「黃店」「The Artlab by Favilla（Favilla）」，以及已解散的香港眾志和其成員，涉嫌分別因售賣及包裝違反《商品說明條例》的口罩，被控供應虛假貨品及管有虛假貨品等共五項傳票控罪。眾志疑有份經營的「衝刺有限公司」之代表，昨天在觀塘法院承認控罪，被判罰款一萬元。

　　案情指海關去年接獲線報，檢獲九百三十五盒標示為「ASTM Level 1」、總值逾九萬元的口罩，經化驗後發現口罩不合規格，至少要達「ASTM level 1」才符合標準，若在醫療環境使用，會對醫護人員帶來中等程度的風險，意味對使用者有一定程度影響。另外，眾志前副主席鄭家朗及常委梁延豐缺席聆訊，法庭將重新發出傳票。



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