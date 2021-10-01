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旺角道行人天橋苦等23年終啟用

2021-10-01 列印
旺角道行人天橋苦等23年終啟用
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　　旺角道行人天橋橫跨彌敦道的一段延伸橋面（見圖），昨午五時起正式啟用。有區議員指苦等二十三年，終可使用。

　　新天橋連接原有的旺角道與洗衣街的行人天橋系統，能直達新世紀廣場及旺角東港鐵站。天橋天花是玻璃天幕，有利自然採光。有市民認為新天橋可以減少行人過馬路，保障道路安全。



　　油尖旺區議員何富榮指路政署昨天邀請區議會到天橋實地考察，認為天橋質素不俗，但以往的工程進度卻受不同原因一直推遲，市民等了二十三年才可使用。

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