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外傭連續兩年「凍薪」

2021-10-01 列印
　　外傭最低工資水平連續兩年維持不變，膳食津貼每月則增加五十二元，今天起生效，是連續兩年「凍薪」。

　　政府昨天公佈，外傭的規定最低工資維持在每月四千六百三十元。若有膳食津貼安排，則由現時每月不少於一千一百二十一元，增加五十二元。政府指考慮過去一年，整體經濟及疫情影響等因素，作出有關決定。



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