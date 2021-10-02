父親為女兒買13萬金鏈 消費券落袋市民豪購貴價貨

第二期電子消費券昨日派發，約五百五十萬市民順利落袋，在多區都有市民湧到便利店拍卡領取，一度出現人龍。適逢國慶公眾假期，不少商場、電器舖、時裝店等都有大量顧客，貴價產品是不少人的目標，有市民為一歲女兒豪花十三萬元購買金鏈，亦有學生購入電腦作「遲來的生日禮物」。財政司司長陳茂波指有向商會了解消費券成效，相信可達到提振經濟預期效果。政府表示，已向約五百五十萬名在七月十七日或之前，完成電子登記的市民發放第二期消費券。使用Tap&Go、支付寶及WeChat Pay HK登記的市民，第二期三千元的消費券會直接落袋；若用八達通領取，則要到港鐵交通補貼站、便利店等領取。多區都有不少市民早上到便利店排隊拍卡，一度出現人龍，有市民指受店舖額外派發優惠券吸引而來。港鐵站相對人龍較短，有港鐵職員指料因巿民都已「熟手」。不少市民昨日收到消費券後，立即消費，各區商場人頭湧湧。其中在觀塘一個商場的珠寶首飾店內，有市民為一歲女兒購買金鏈，他指特地等到消費券第二期發放，再加上消費氣氛良好，才到店舖購買金飾，總共花費約十三萬元。貴價產品亦是不少人的購買目標，不少市民用消費券購買電子產品。有中五學生用父母及一位親戚的Tap & Go消費券，購買一部蘋果電腦，指若非有消費券，應要到大學時才有機會買到，坦言對這一份「遲來的生日禮物」非常滿意。消費熱度或不及首期先達廣場G World Mobile負責人劉志剛向本報表示，昨日早上生意繁多，致沒有時間食飯，客人除了買新電話外，亦有人購買電話配件、二手電話等，認為適逢派發首日為假期，市民有時間消費，料整體生意會比首期消費券時，多兩至三成。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指適逢第二期發放為公眾假期，估計有更多市民到酒吧，預計市民在派發後首周會「更鬆手」。陳茂波形容市面消費氣氛良好，有向商會了解消費券成效，認為有助推動生意，加上商戶推出不少優惠，相信計劃可達到提振經濟的預期效果。不過，零售管理協會主席謝邱安儀預期，第二期消費券效應熱切程度，未必如八月發放首期時高，因接近年尾消費旺季，市民或會將消費意欲延至十一月尾至十二月初，估計市民消費較理性，減慢衝動，或會周圍觀望才購買。