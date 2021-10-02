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多所學校舉行升旗儀式 都大加強師生國情認識

2021-10-02 列印
■理大舉行國慶升旗儀式。
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　　中文大學、理工大學及都會大學等多所大學昨早舉行國慶升旗儀式，亦有中學舉行國慶升旗活動。教育局強調已推出國民教育網上平台，並為中小學老師舉辦升國旗儀式研討會。

　　在理大，中聯辦副主任譚鐵牛擔任升旗儀式的主禮嘉賓，他在儀式後出席校內舉行的「青年學者話創科」座談會，指希望社會各界抓住時代發展的機遇，培養未來之才。都會大學表示，作為高等教育的重要一員，會致力加強師生對國情的認識，了解國家發展。



　　同時，教育局副局長蔡若蓮出席香港升旗隊總會國慶升旗活動，指教導學生愛護國家及尊重國旗，是學校的基本責任及義務，教育局已推出國民教育網上平台，涵蓋國民教育的學與教資源，並舉辦升國旗儀式研討會，幫助老師增加學生的國家觀念。

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