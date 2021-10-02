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國慶賽馬日投注額逾16.3億

2021-10-02 列印
　　昨日是十一國慶，賽馬會亦舉行國慶賽馬日。賽馬會表示，沙田馬場共吸引逾一點五萬人入場，氣氛熱鬧，全日投注額高達十六點三二億元，較上季同日多百分之十二點二四，破歷來國慶賽馬日紀錄。

　　國慶賽馬日編排了十場賽事上演，首場賽事在下午一時舉行，焦點賽事是第八場國慶盃，這場國際三級賽的競逐途程是一千米，共有十四匹馬參與角逐。最終，由大衛希斯訓練的「聚才」於巴度胯下勝出，並以五十四點九六秒打破沙田草地一千米級際賽紀錄。





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