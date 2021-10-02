西九將逐步恢復表演申請 疫下街頭演出近停頓 藝人為生計迫住轉型

過去在旺角、紅磡等地，都會見各式街頭表演，但隨著新冠疫情襲港一年多，該具本港特色的街頭文化遭重創。有街頭藝人坦言疫情至今已停止表演，不少人為了維持生計，更另覓出路，如轉在婚宴演出。西九文化區管理局則指過去曾邀請藝人到區內表演，但鑒於疫情已暫停計劃，強調會逐步恢復。有專家則認為街頭表演的風險不高於乘搭公共交通，強調最重要是嚴防輸入。扭汽球街頭表演藝人黃先生向本報表示，自去年初疫情爆發至今，由於防疫措施，同時基於自身安全，便沒在街頭表演。他強調自己是退休人士，表演扭氣球只為興趣，但有不少靠街頭表演維生的藝人，則因收入中斷，情況艱難。不少人已另覓出路，例如隨著近月防疫措施放寬，他們都會接婚宴表演等工作。黃先生指疫情完結後，只要有義工團隊幫忙，他便會重新在街頭扭氣球。現時香港已陸續恢復演唱會舉行，但不少街頭藝人因限聚令下，無奈要轉型，如Mr Wally轉型網上形式表演，在婚禮、生日等場合，製作驚喜影片。全職吉他手子博表示，過去疫情較嚴峻，加上有其他演出及教學工作，一度暫停街頭表演。現時四人「限聚令」下仍可進行街頭表演，他透露今日將與朋友組隊演出。西九文化區管理局發言人表示，早前透過「街頭表演計劃」，邀請經驗豐富的街頭藝人，使用區內公共空間及公園，增添生氣，讓公眾欣賞這藝術。但鑑於疫情已暫停有關的公眾申請。發言人強調會繼續留意情況，適時調整及逐步恢復申請安排。專科醫生：最重要嚴防輸入呼吸系統科專科醫生梁子超認為，目前香港大部份公眾活動已恢復，市面人山人海，食肆生意興旺。他指一般而言，市民都會戴口罩觀看街頭表演，即使在街頭聚集，由於處於戶外較為通風，感染風險「唔會高過搭公共交通」。他又指限制公眾活動不是長久之計，因此本港最重要是嚴防輸入，呼籲政府檢討現時的入境措施。警方回應查詢指，二○一七年「在公眾街道或道路奏玩樂器許可證」獲批七十宗；一八年七十六宗；一九年五十六宗；二○年八宗；今年一至七月兩宗。