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港貨機人員抵澳洲確診 映灣園三座強檢

2021-10-02 列印
　　一名五十五歲男貨機機組人員，周二離港前往澳洲後，在當地確診新冠肺炎。病人於四月在港完成接種復必泰疫苗，其於潛伏期所住的東涌映灣園一期賞濤軒第三座已納入強制檢測公告。

　　本港昨天新增四宗輸入個案，均已完成接種新冠疫苗，其中三人帶有L452R變異病毒。四名病人分別從巴基斯坦及菲律賓抵港，包括一名菲律賓傭工。至於初步確診個案少於十宗。　　



　　此外，就社署在十間安老及殘疾院舍推出先導計劃，為所有合適及不反對打針的院友接種科興疫苗，公務員事務局局長聶德權昨天回應指，計劃不存在「施壓」，強調流程與每年為長者接種流感疫苗的計劃一致。本港已為參與接種計劃人士接種共約八百六十九萬劑新冠疫苗，當中有近四百五十萬人接種首劑疫苗。

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