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英研究：新冠及流感疫苗可同時打

2021-10-02 列印
　　秋冬季即將來臨，市民恐同時面對冬季流感及新冠肺炎的威脅。英國最新研究顯示，公眾同時接種新冠及流感疫苗，不會對兩款疫苗引發的免疫反應產生負面影響，帶來的副作用亦多數輕微。

　　英國布里斯托大學聯同國民保健服務（NHS）的研究顯示，約六百八十名同時接種第二針輝瑞或阿斯利康疫苗，以及流感疫苗人士未有出現不良免疫反應。打針人士通報的副作用大多為輕微至中度，如針口疼痛、疲勞、頭痛等。研究建議，公眾可同時接種第三針新冠疫苗及流感疫苗，減少預約接種的次數。



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