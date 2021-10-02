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戴黃色口罩聚集 20青少年犯聚被罰款

2021-10-02 列印
■有多名青少年戴黃色口罩，在黃大仙廟對出聚集。
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　　約二十名青少年昨午在黃大仙廟對出聚集，各人均戴上黃色口罩，以及配上黃色掛飾，警方以違反限聚令發出定額罰款通知書，每人罰款五千元。

　　警員昨午三時許在黃大仙區執勤期間，發現龍翔道黃大仙廟對開有年輕人聚集，上前截查，要求出示身份證。據悉，當時一行人正進行大學生活動，他們均戴上黃色口罩，部份人於袋子位置掛上卡通人物「傻鴨」的黃色掛飾。人員經初步調查後，年齡介乎十八至二十一歲的十一男十女，因違反限聚令被票控，截查近三小時，有關人士於六時許獲放行。



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