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「東方之珠號」啟航 新人查詢維港辦婚宴

2021-10-02 列印
「東方之珠號」啟航 新人查詢維港辦婚宴
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　　維港觀光船「東方之珠號」，昨日起以試辦形式正式投入服務，昨晚七時公眾首航。金珠船務向傳媒指，現時已有不少新人查詢船上婚禮的詳情，對未來營運感樂觀。

　　「東方之珠號」登船大堂位於紅磡（南）碼頭，公眾首航由紅磡出發，徐徐往尖沙嘴方向而行，欣賞維港兩岸景色和幻彩詠香江後，便返回紅磡結束行程。觀光船中央有一個宴會廳，上方也有大型露天舺板，可提供休閒觀光、婚宴餐飲、商務會議、旅遊包船、產品展示及發佈、舞台演藝、定製餐食及廣告合作等各項用途。



　　日後，「東方之珠號」將每日提供三個時段航程，成人票價由二百二十至三百元起，二至十一歲小童票價則由一百五十至二百一十元起。

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