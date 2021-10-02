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風浪掀翻獨木舟兩女子墮海獲救

2021-10-02 列印
　　戶外活動要小心，又有市民玩獨木舟時險遇意外！有市民昨偕同友人出西貢海面玩樂，其間疑遇風浪失事翻艇，兩人雙雙墮海，飛行服務隊直升機要協助救援，事主經初步檢查幸無大礙。

　　昨午一時許，有市民到吊鐘洲海面划獨木舟，其間疑遇大風浪，兩女子翻艇墮海。有同行友人見狀，驚下報案求助。救援人員趕抵現場，並通知政府飛行服務隊直升機協助。人員將墮海兩人救起，其中一人初時陷入昏迷，幸之後回復清醒，由直升機送往東區醫院治理，而另一名事主無恙，送往水警東分區對面海水警基地。



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