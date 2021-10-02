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前港警屢犯性侵罪 在英判囚33年

2021-10-02 列印
前港警屢犯性侵罪 在英判囚33年
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　　英國東約克郡侯城（Hull）一名六十三歲男子，因性虐待三名女子，周三（上月二十九日）被裁定二十八項罪成，判監三十三年。當地傳媒報道，該名犯人曾任皇家香港警察，九十年代尾抵達英國。

　　當地警方公佈，六十三歲男被告Ken Chik被控多項性侵罪名，經過四星期審訊，被裁定二十八項罪成，包括強姦、性侵犯、與兒童發生性行為、導致兒童參與性行為以及虐待，判監三十三年。同謀的三十七歲女被告Tracy Choi，被判六項罪成，包括強姦和強姦未遂，判監八年。



　　當地傳媒報道，男被告Ken Chik曾任皇家香港警察，九十年代尾抵達英國，形容他「殘忍及善於心理操縱」，受害人受到反覆性虐待後，留下嚴重創傷及心理問題，兩名未成年受害人均受到嚴重心理傷害。

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