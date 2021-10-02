疫情持續多時，中港兩地仍然封關，影響兩地以至與海外正常來往，令不少港人無法如常處理境外事務。《星島日報》報道，各行各業應消費者所需，增設不少「代辦」增值服務，包括設代交收內地樓宇、驗樓等「一條龍」地產服務。另有移民公司代港人搵工，以便抵埗後可「無縫」上班，再助他們出售在港物業。坊間甚至有「代辦師」應運而生，應付粵港兩地港人生活所需。有學者分析，通關無期下，代辦業會成趨勢，個體戶式服務更易經營。疫情下港人業主未能如常前往內地，市場因而推出不少中介代辦服務。V+物業聯展中心創辦人沈永年指出，為方便港人業主購買心儀內地物業，其公司早在去年三月推出視像直播睇樓服務，結果反應熱烈，在旺季每月平均售出二百個內地物業。他續說，其公司去年亦申請金錢服務經營者牌照，以便港人買家匯款至內地發展商帳戶，並設立保障基金，以防匯款過程出現問題。收樓過程有視像直播沈永年表示，因早一兩年不少港人在內地購入樓花，今年正是「收樓年」，惟中港兩地一直未通關，故衍生代驗樓及代收樓的服務需求。為讓港人業主掌握物業驗收流程，他指過程會有視像直播，只要業主簽了委託書，其公司便會派驗樓師上門驗樓，「我們通常會驗兩次，確保物業已整改，才會正式簽署收樓，再將有關報告交回業主。」他透露，五千多元的驗樓及收樓套餐服務，最受港人業主歡迎，現時每月平均約二三百張定單，由於港人業主冀望通關後即時入住新居，所以其公司亦包辦裝修、添置傢俬、電燈電器的服務。目前專注發展加拿大移民服務的蘇先生表示，移民人士選擇移民服務時，未必周詳考慮有關計劃是否適合自己，所以到外地展開新生活後出現困難。就此，他以KYC（認識你的客戶）形式為顧客訂做移民服務，包括前期為其預早搵工，以至後期的代辦放樓、處理基金、保險、強積金等服務。他透露，目前主要顧客分為家庭移民、以升學途徑移民兩類。蘇先生指，疫情下以遙距方式找工困難，因此在當地成立一隊成熟的招聘隊伍，並與當地不同企業合作，讓顧客完成學業後或抵埗後，可「無縫交接」在當地投入工作。從事旅遊業的林先生，上月亦轉行做「代辦師」，創立香港跑腿代辦事管家服務公司，專為港人及居港內地人提供服務。他表示，疫情下人們傾向留家，但仍需出門處理很多事，遂推出一系列跑腿代辦服務，包括代排隊申請證件、代送檢測樣本去診所、代接送等，現階段主要針對中產、消費力較高的人士市場。林先生指出，跑腿服務暫無定價，通常會視乎情況去報價，收費由三百元至八百元不等，他續說，代排隊購物的收費一般較高，因購物後須送到指定地方，曾試過幫客代訂蛋糕、代買鮮花。記者曾向一名於深圳從事代辦業人士了解，對方指有收過港人查詢及要求代辦事務，一般會先了解內容，評估可行性，繼而回價，「一宗三百五十元人民幣起跳。能做的都會做，代為收租也可以。」據了解，像深圳鄰近香港的內地城市，不難發現相關服務，主要以物流業為主，包括中轉集運，於深港兩地取貨等。學者認為「有得做」中大商學院高級講師李兆波指出，代辦行業一直存在，並舉例指「日韓時裝代購」等，屬其中一種早期代辦工作，只是現時需求更多，包括外賣代送服務。針對兩地代辦服務，他認為，疫情下各地出現了明顯邊界，市民無法正常外遊，加上看不到開關前景，故此很多事情需要代辦處理。市民使用服務原因，主要是時間成本問題。他更留意到，有Uber司機除承接接載工作外，也有代接送放學、陪診等現象，均屬代辦一種。就目前疫情發展，他認為此行業「有得做」。李兆波認為，香港的消費群不及內地大，故難以讓一間具規模的公司在香港持續營運；相反，一些個體戶式、小型的服務，卻容易持續經營。