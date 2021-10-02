﻿網售AI換臉色情片﻿ ﻿女藝人網紅紛中招﻿

網絡科技日新月異，AI技術更是大勢所趨，有不法之徒卻利用相關技術，賺取不義之財。 《星島日報》記者近日在網上討論區發現，近月有人透過屬AI深偽技術（Deepfake）的換臉技術，將不少女性知名網絡紅人、藝人、歌手的臉孔，移花接木到成人影片的女角身上，然後供買家「客製」私人影片收藏。製片人甚至揚言，人人皆可被移花接木，歡迎訂製影片，每分鐘索價一百元，至少訂製五分鐘。惟法律界人士警告，相關行為涉多項刑事罪行，買賣雙方隨時惹上官非。記者近日在網上討論區發現，有網民轉載收費色情影片的群組頻道連結，於手機通訊軟件Telegram（TG）群組內，發佈大量涉及影視女星被移花接木的色情影片。記者翻查整個頻道資料，發現此頻道於七月中旬設立，目前擁有至少一萬六千多名訂閱會員，會員數目前每日仍在增加。管理員為了增加閱覽者數量，會不定期發佈一些利用換臉技術製作的色情影片或預覽圖作招徠，像真度非常之高，肉眼難以辨別真偽。用作樣辦的「換臉色情」影片，行為非常裸露大膽，當中大部份影片雖已打格，不過亦有部份「無碼」影片。針對人臉部份，即使應對不同動作，惟片中女事主表情依然豐富，絕不生硬，予人以假亂真感覺。頻道更清楚交代交易須知、流程、收費，其中收費分兩類，包括預覽圖中的影片及自訂影片，分別每分鐘五十元及一百元，製作五分鐘起計算，即入場費至少五百元起跳。提供IG名稱 可訂製影片記者佯裝買家向客服了解，對方指除提供知名網絡紅人或影星頭像外，客人如有指定對象，亦可助轉換成影片中的主角，滿足一己私欲。不過對方指，要向他們提供事主的IG名稱，用作套取其影像素材，或由買家一方提供素材，稱「有片就最好，無片用圖都整到」，強調若提供影片，成品效果更佳，否則至少提供二百張圖片。熟悉AI技術的香港科學園科培網絡會長李治緯指出，現時網上充斥着深度偽造的開源技術，初學者觀看「五分鐘入門版」等網上教學，基本上已掌握到深度偽造原理，可將人臉移花接木至特定影片，故此有人以此技術收費訂製服務，情況值得關注。李治緯發現影片不時出現穿崩位，例如臉部色彩及陰影位與環境不對應等，「當原本影片的女性移動時，被換臉後的臉會閃了一閃，有移位情況。大部份AI只會辨認頭部，再換成另一張臉，令到頭髮部份顯得古怪。」針對今次網上販賣色情影片個案，大律師陸偉雄表示，不論以甚麼形式進行，包括發佈、管有並供發佈、輸入相關色情影片，均已構成《淫褻及不雅物品管制條例》罪行，一經定罪可判處一百萬元及入獄三年。他續指，關於色情部份，形式並非最重要，重點是傳達效果，今次個案屬嚴重。個案中，買家一方或需向製片平台提供一些影像素材，陸指，行為或構成《有犯罪或不誠實意圖而取用電腦》罪行。買賣雙方涉多項刑事罪記者就有關情況向警方了解相關立案數字，惟獲回覆指沒有備存相關查詢數字。記者亦有向部份受害女事主了解，據悉有YouTuber已知悉事件，惟暫未透露進一步行動。