輪椅羽球「世界二哥」陳浩源 讓「神奇媽媽」淚水變甘甜

「我不是她的神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球「世界二哥」陳浩源，在夢寐以求的殘奧舞台贏得獎牌後，聲淚俱下感謝媽媽。《星島日報》報道，陳浩源流淚，是因為○八年的車禍，曾令媽媽對子女健康成長的願望變奢望，仍忍着淚水，陪伴兒子走過黑暗，直至遇上輪椅羽毛球這線曙光；他感激，源於十二年的運動員生涯，質疑他不務正業的聲音未減少過，但媽媽的支持從不間斷，甚至以他的殘疾為榮。此刻，陳浩源的獎牌不止一圓殘奧獎牌夢，更讓媽媽的淚水，變得甘甜。運動員每面獎牌背後，都歷盡艱辛，殘疾運動員在接受艱苦訓練前，先要戰勝磨蝕人心的殘疾。陳浩源在二十二歲前是四肢健全的青年，但○八年一次交通意外奪去他的左腿，將他從絕望中拯救過來的，就是他的「神奇媽媽」。那日是年三十晚，陳浩源的媽媽接到噩耗，逕自北上至內地醫院。打開病房大門，眼前的兒子全身赤裸，面色蒼白，剛截去的左腿，血淋淋地放在陳浩源胸前，像屍體一樣，「這個畫面對她的震撼很大，但她知道自己不可以倒下，要支撐着我。」在陳浩源九個月留院期間，媽媽既要工作餬口，也堅持每日到醫院照顧兒子。即使克盡為母的責任，卻停不了自責，「她怪自己為何不賺多點錢、識多點人，其實她含辛茹苦養大我，已經盡了母親最偉大的責任。」陳浩源回首昔日不幸，笑言「那次車禍令我有更精采的人生，羽毛球令我不幸的人生變得幸運」，但幸運從不是白白的賜予，沒有他的付出，那線曙光只會如同流星劃過。中學時期的陳浩源是羽毛球校隊，拿過學界冠軍，他在受傷前亦有組隊參加業餘賽事。在他留院半年後，球隊奪得亞軍，在頒獎台上，當觀眾驚訝有人坐着輪椅領獎時，場內其中一個人卻雙眼發光，他就是港隊殘疾羽毛球教練曾昭邦。「三年後巴黎殘奧，你一定會見到我」陳浩源○九年加入殘疾人羽毛球港隊時，仍未有全職運動員制度。他為了實現夢想，每天早上七時先練一課，再回公司工作，六時放工後，再訓練至十時，這樣的生活，一直維持至一七年成為全職運動員為止。使命感是促使他不斷訓練的原因，在一四年殘疾羽毛球運動員王鎮炎出現前，陳浩源多年來是隊內唯一一名符合精英運動員資格的人，「當年一年只有兩三場比賽，不可以失手，否則整個項目就會無資助，再不能維持下去。」對內，陳浩源面對獨力支撐球隊的壓力；對外，他亦飽受親朋戚友的質疑。有人勸他及早離隊，找份穩定的工作。此時，「神奇媽媽」再次堅定陳浩源的理想，「無論我做任何決定，她都會全力支持。」在奪得銅牌當日，陳浩源帶着淚水感謝媽媽，但他相信當下媽媽流下的眼淚，一定比他多，「由我成為香港代表、結婚、獲選為傑出運動員及十大傑青，每一次都是她哭得最厲害」，媽媽的心事，他最了解，「她從無要求我名成利就，只想我健康快樂，但我二十二歲的車禍令她以為，這個夢想不會再實現。」羽毛球更令陳浩源由大男孩，蛻變成熟男兒。車禍當日他與當時還是女朋友的太太，不過拍拖三個月，陳浩源看着失去的左腳，不禁問她會否考慮分手，「未來行到哪一步，我也不知，但我會陪着你，直到你站起來為止。」太太這一句回應，令他重新振作。他笑言，太太更喜歡意外後的他，「以前我只是識逗她開心及明白她的人，但我做運動員後多了責任感，令她覺得我更可靠，可以託付一生。」三十六歲的陳浩源一直思考前路，「我不想做『呃飯食』的運動員，如果未來三年我不可以付出百二分努力，我不會繼續下去。」前路如何，刻下他未有定案，「如果你見到我打明年亞殘運，三年後的巴黎殘奧，你一定會見到我。」