一樽腐乳，不止盛載着醬香鮮味，亦承傳了百年老字號的堅持。《星島日報》報道，一直扎根於佐敦的廖孖記，腐乳飄香超過一個世紀，近年由第四代傳人廖晃業接棒，他日間打理店舖事務，夜間搖身一變，成為長笛演奏家。從小受到父親的音樂薰陶，廖晃業深信自己被長笛選中，努力追尋音樂夢，直至到海外深造，思考自身與祖業的聯繫，才發覺自己的根一直都在廖孖記，在他眼中，繼承祖業不一定要大展鴻圖，更重要是好好守業，保留那份傳統，將舊香港的味道承傳下去。走到佐敦上海街與閩街交街，一眼便能看到廖孖記招牌。記者到達店舖時，第四代傳人廖晃業正招呼客人，之後連忙介紹店內的裝飾及黑白照片，「我們在閩街已經超過一百年，從二十年代的舊相片可見我們的招牌，沿用至今。」音樂與腐乳二揀一 曾陷兩難百年老字號廖孖記由荳品店開始起家，由廖晃業的太爺及兄弟於一九○五年共同創辦，後來由其祖父廖雄接手將其發揚光大，把自家製腐乳外銷至東南亞，為「廖孖記腐乳王」打響名堂，「阿爺做得很好，他以前開舖會穿上西裝，從來不會送貨，客人都要到舖頭提貨。」從小聽父親細說廖孖記的故事，廖晃業已將家族生意的歷史倒背如流。不少人誤以為，廖孖記包裝上的兩名男士，便是兩名創辦人廖氏孖生兄弟，廖晃業一邊以「摩打手」快速用濕布抹走玻璃樽身的油份，一邊解釋：「太爺兩兄弟只是似樣，而包裝上那兩個人，其實都是我阿爺，張相只是左右反轉。」從小在舖頭成長，廖晃業早已聞慣腐乳香，特別鍾愛由媽媽研製的腐乳醬及魚蛋醬，「因為這是屋企的味道。」自父親接手經營，店內亦放置一套音響，播放各式各樣的音樂，他與妹妹自小在這音樂薰陶下，亦開始學習演奏樂器。廖晃業就讀小學時先接觸到中國笛，後來因為長笛的音色動聽，轉為學吹長笛，「我記得之前在網上見到一名大學生說過：『不是我選擇音樂，是音樂選擇了我。』這句話令我有同樣覺悟，我覺得是長笛選擇了我。」醉心音樂多年的他，在演藝學院畢業後，決定到英國深造長笛演奏，追尋音樂夢。隻身離鄉別井，廖晃業帶着家裏的腐乳醬及其他醬料，在宿舍自己煮飯時，都想煮出家中的味道。但令他最掛念的是平日開舖聽到的聲音。從英國回流之前，廖晃業不斷問自己是否一定要在音樂與腐乳之間，二揀其一呢？「試過覺得不甘心，因為真的喜歡音樂，亦喜歡首席長笛這位置，好想可以建立自己的音樂事業。」但他深知父母終會變老，將來無論如何都要接手經營廖孖記，承繼這百年祖業，「我由小到大都在廖孖記長大，這裏是我的根。它不知不覺已有百年歷史，我都想它有下一個一百年。」堅持將舊香港的味道承傳下去「如果我不接手，我只想到將會失去的東西，並不值得。很多人專程到閩街，就是要到廖孖記。」在廖晃業眼中，人與人之間的連繫，意義遠超於生意。他憶說，有一名九十多歲的老婆婆，搭飛機回港專程重臨閩街，來他們舖頭買一樽腐乳，「她的心願只是回來看看這條街，探望我們這一家。」為兼顧祖業及演奏，廖晃業現時日間盡力做好店舖工作，收舖後才練習長笛，加上父親仍繼續負責煮醬，未完全退下來，讓他可抽身練習及演奏長笛，同步發展兩項事業。百年祖業傳到第四代，廖晃業認為，祖父早已將品牌名字發揚光大，到他這一代最重要是守業。他直言，近年曾有人向他招手，想替廖孖記提升品牌形象，但都被他拒絕，「對方說可以幫我們重新設計樽身，改變包裝，將現代及古代結合，聽得我們目瞪口呆。」這令他更加肯定，要好好保留沿用至今的包裝，保留那份味道，「我只是想保留住現時的方法及味道，再運用社交媒體，讓更多人認識我們的故事。」