僱主求助月達百宗 外傭博炒激增跳工掠賠償

疫情下，外傭難以來港，供不應求，本地完約和斷約外傭搶手。有無良外傭博炒掠水，屈完舊僱主賠償，再覓新僱主留港。有關注外傭組織指，近一年來每月平均收到一百宗僱主求助，指外傭表現惡劣，以求跳槽兼補償。有僱主無奈說，花三萬元申請一名外傭來港，她竟推倒年邁母親，要報警處理，最後人財兩失。外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，現在請一個新外傭來港，中介費和外傭抵埗後酒店隔離費用，合計約三萬元，還要等上半年。因此，不少僱主傾向找本地完約或斷約外傭，以為平靚正，卻事與願違。她指，近一年每月平均約有一百名僱主反映外傭疑博炒，「外傭被炒可獲一個月代通知金和離港機票錢，新僱主又給更高月薪，博炒情況愈來愈嚴重，對僱主造成很大困擾。」炒人須賠代通知金機票錢她提到多個案作例子，其中黃小姐因八十多歲母親獨居兼視力差，去年底花三萬多元請了一名印傭。印傭來港初期表現正常，三個月後現形，黃小姐說：「她主動叫我炒她，說很多僱主會請她，不愁沒工作。」印傭嫌三嫌四，要求高質食物，即食麵一定要韓國貨，「她又罵我母親，說這麼窮就不要請工人。」有次印傭帶母親到社區中心後失蹤，母親致電她，原來印傭去了飲咖啡。「有一晚母親嘔吐，印傭不理，自己入房睡，我知道後立即把母親送院。」八月尾一晚，母親倒瀉水，印傭大聲喝罵，用手篤母親心口令她跌倒，黃報警，警員將印傭帶署調查，由於家人怕麻煩，最後沒追究。黃說：「我忍無可忍，把她辭退，但要給一個月代通知金和機票錢。」請了衰外傭，卻賠錢送人，十分無奈。外傭放假後失蹤 疑有新僱主另一個案中，張小姐今年年初聘用一名外傭照顧外婆，外傭到家兩周態度即變得惡劣，表明不想做，要求被辭退，但張沒答應。其後，外傭沒有跟她所定餐單，只煮自己喜歡食的煎炸食物，「外婆吃了一段時間，血壓急升要入院。」八月時，外婆領取兩千元消費券，外傭私自拿外婆的八達通去買日用品自用。八月尾，外傭放假，再沒回來。中介說外傭不想做下去，留下也沒意思，「我覺得個外傭找到新僱主，索性玩失蹤迫我炒她。」在最後一個個案，盧先生一直有聘請外傭照顧家中老小，今年遇到三個外傭均在到家一兩個月後就表示要轉工。盧促請入境處出手管制，如強制要求斷約工人先回國，才可再應聘來港，打擊故意斷約，也防止外傭為求更高人工，不斷轉工，影響一眾僱主生活。