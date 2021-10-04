議員促放寬代付機票安排

現時僱主辭退外傭，按法例除要給一個月代通知金外，還包括一張外傭回國的機票金額。立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，以往立這條法例時，是希望可以保障外傭即使被解僱，也可以返回家鄉，出發點是好的。但他指，近年不少僱主遇上外傭中途跳工情況。加上疫情影響，在港外傭變得搶手，跳工情況更普遍，「僱主損失好大，要再花一筆錢請工人。」陳說，當局須因應新情況，檢視法例上是否可以加多些保障僱主的元素，「例如跳工外傭找到本地新工，僱主可否不用付機票錢呢？這方面入境處應該彈性和作人性化的處理。」另外，陳建議如發現外傭經常斷約跳工，又或被很多僱主投訴，入境處在審批簽證時，應該要小心處理，多一個途徑替本地僱主把關。