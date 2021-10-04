陳說，當局須因應新情況，檢視法例上是否可以加多些保障僱主的元素，「例如跳工外傭找到本地新工，僱主可否不用付機票錢呢？這方面入境處應該彈性和作人性化的處理。」另外，陳建議如發現外傭經常斷約跳工，又或被很多僱主投訴，入境處在審批簽證時，應該要小心處理，多一個途徑替本地僱主把關。
議員促放寬代付機票安排
陳說，當局須因應新情況，檢視法例上是否可以加多些保障僱主的元素，「例如跳工外傭找到本地新工，僱主可否不用付機票錢呢？這方面入境處應該彈性和作人性化的處理。」另外，陳建議如發現外傭經常斷約跳工，又或被很多僱主投訴，入境處在審批簽證時，應該要小心處理，多一個途徑替本地僱主把關。
僱主求助月達百宗 外傭博炒激增跳工掠賠償
疫情下，外傭難以來港，供不應求，本地完約和斷約外傭搶手。有無良外傭博炒掠水，屈完舊僱主賠償，再覓新僱主留港。有關注外傭組織指，近一年來每月平均收到一百宗僱主求助，指外傭表現惡劣，以求跳槽兼補償。有僱主...
2021-10-04
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以省內周邊遊及中短線為主 內地6.5億人次出遊回到疫前水平
內地國慶「十一」七日黃金周展開，全國多個熱門旅遊景點人山人海。旅遊業界預測，國慶期間，內地旅遊人數達六點五億人次，恢復至二○一九年疫情前約八成水平，而出遊以省內周邊遊及中短途為主。 內地媒體引述內地大...
2021-10-04
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Twitter帳號被封殺 特朗普促法院頒令重啟
美國前總統特朗普採取法律行動，要求佛羅里達州聯邦法官頒令，強逼科網公司 Twitter 恢復他的帳號。Twitter 是於今年一月初華盛頓發生衝擊國會山莊的暴亂後，封殺特朗普的帳號，禁止他利用 Twi...
2021-10-04
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星凱‧堤岸開三房示範單位
今周率先開放三房示範單位及上載樓書的火炭星凱‧堤岸，毗鄰港鐵火炭站而建，發展商中洲方面指項目於下周初公佈首批價單，將不少於267伙。 中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，「星凱‧堤岸有機會於下周初公佈首批...
2021-10-02
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內地掀監管風暴 外圍因素困擾 港股短期表現料反覆
內地監管風暴蔓延至各行各業，加上市場關注美國聯儲局或提早「收水」、美國債務等問題拖累美股表現，恒指上周四收跌0.3%，報24575點，第三季則大跌4252點或約15%。市場人士預料，受內地政策、美國債...
2021-10-04
- 港股挫318點 險守二萬四關
- 攜程扭虧轉賺七億人幣
- 內地整治虛幣 比特幣插5%
- 美經濟數據遜色 減提早收水憂慮 恒大露曙光 杜指升506點
- 郭曉亭蔡晋任星島聯席總裁
- 恒大「拆骨」變國企 分三實體方案日內公佈
- 德林擬斥五億購資管公司
- 十大內銀半年賺7828億 德勤發表中國銀行業上半年發展回顧及展望稱，受惠於疫情受控、經濟逐步復甦，今年上半年中國10家境內商業銀行的純利合共7828億元（人民幣，下同），按年升13.79%，當中平安銀行以28.55%增長位居增速首位。德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人郭新華昨日表示，上半年中國國內生產總值按年增長12.7%，預計中國經濟全年有望增長8.2%。會計師事務所羅兵咸永道亦認為，上半年中國經濟穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道。
- 傳譚仔國際配售足額 首日孖展超購九倍
- 惠譽削內地增長預測 料人行再降準
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致歉巴塞 嘲諷高文 愛恨分明
馬德里體育會前鋒蘇亞雷斯於周六西甲終向舊主巴塞隆拿復仇，主場交出入球助攻各一，率牀單軍贏2:0。這位三十四歲射手士哥後先雙手合十向看台上巴塞球迷道歉，其後便做出一個打電話的手勢，疑似嘲諷上季以一通電話通知自己離隊的客隊主帥朗奴高文。蘇亞雷斯賽外更解釋：「手勢是獻給還在使用那部電話的人。」 蘇亞雷斯上季由巴塞轉投馬體會，不過兩隊於上屆聯賽兩次交手中，蘇亞雷斯於首循環牀單軍贏1:0先因感染新冠肺炎缺陣，次循環終可上陣卻悶和0:0。故他周六終可向舊東家報仇，先助攻湯馬士林馬打開紀錄，自己及後亦有一球進帳，助球隊贈巴塞兩蛋，他喜言：「這場勝仗很特別。」 阿蘇：這場勝利太特別...
2021-10-04
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潮人潮事｜BE@RBRICK藝術家聯乘展 全球限量一隻成焦點
受到各界潮流人士追捧的BE@RBRICK，經常與不同範疇品牌推出聯乘產品，每次一推出便成為市場搶購焦點。很多明星名人也是BE@RBRICK收藏家，大家紛紛在網上分享照片，令BE@RBRICK在潮物界名...
2021-09-29
- 新車開售│Volvo XC60升級版添聯網功能 改配Google系統
- 怪獸與牠們的產地│麥斯米克森取代強尼戴普 第3集上映有期
- 食物中毒｜統計顯示 秋季較炎夏更易令人忽略食物飲食安全
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死過翻生 增肥100磅再開Show 張偉文仲唱到唔想靠社福
4年前，「靚聲王」張偉文受腰椎毛病困擾體重急跌至100磅，瘦到驚現「筷子腳」。好彩患難見真情，得好友方俊悉心照顧，家陣長肉至200磅逐漸回復狀態，今年尾及明年初仲會開3場個唱，他笑晒報喜：「冇得唱歌等...
2021-10-04
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社論——打擊外傭博炒 助僱主解困
菲印兩地新冠疫情不散，傭工應聘來港，受檢疫影響，變得困難，也令本港外傭荒變本加厲，僱主慨歎缺人照料家中老少，影響正常生活。請到外傭的家庭也面對另一問題，有部份無良外傭不斷跳槽，一是找自己喜歡的家庭，二是每次被炒可獲一個月代通知金兼回國機票，變成愈多次「被解僱」，愈為自己增加收入，何樂而不為。這種畸型現象，困擾不少家庭，當局必須研究遏止方法。 有關注外傭組織的統計發現，近一年來每月平均收到一百名僱主投訴，指外傭涉博炒，不少個案顯示外傭不但工作表現差，態度又惡劣，甚至疏於照顧長者，更有無良外傭涉出手打人、玩失蹤，種種行為，無非刺激僱主炒魷，以求轉工，同時取得一個月補薪等，如她們...
2021-10-04
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馬場浮世繪——妙發靈機贏短途馬錦標
日本中山競馬場昨午舉行第五十五屆短途馬錦標，在這場千二米國際一級賽事中，兩匹三歲參戰馬之一「妙發靈機」被捧成熱門，在福永祐一胯下起步後，先守在前領馬後面的好位，入直路發力出頭後，一直力壓由李慕華策騎的「拉丁城市」奪標。 「妙發靈機」在香港是三點三倍大熱門，在日本則是五點二倍次熱。香港馬會昨日轉播短途馬錦標賽馬日的其中七場賽事，總投注額為兩億六千五百三十一萬元。 馬場浮世繪
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