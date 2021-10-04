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澳門入境珠海 已打針今起免隔離

2021-10-04 列印
　　香港不知何時才可與內地通關，但澳門昨天公佈，由今天中午十二時起與珠海實行「小通關」。澳門和珠海政府同意，經珠澳口岸入境珠海人士，若已完成接種新冠疫苗，並持有四十八小時內核酸檢測陰性結果證明，可以免除隔離十四天。但持有澳門紅色或黃色健康碼，以及在隔離酒店高風險崗位、定點收治新冠肺炎醫院的工作人員，暫不能入境珠海。

　　此外，內地前天新增兩宗本地確診個案，分別來自黑龍江哈爾濱及福建廈門。中國工程院院士鍾南山接受內地傳媒訪問時估計，內地到今年年底，新冠疫苗接種率會超過八成，當至少八成甚至八成半以上的民眾完成接種疫苗，內地就可以完全開放。



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