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美70萬人疫亡 拜登：痛苦里程碑

2021-10-04 列印
　　美國新冠肺炎死亡個案突破七十萬宗，總統拜登發表聲明，形容這是「痛苦的里程碑」，但不能對悲傷麻木，再次呼籲民眾接種新冠疫苗。根據美國疾控中心的數據顯示，五成六美國民眾完成接種兩劑疫苗，近六成半人接種至少一劑。

　　此外，新加坡疫情持續，單日新增二千三百多人染疫，累計確診個案超過十萬宗。八成新增個案屬社區感染，四百多宗來自外勞宿舍。衛生部預計到本月中，每日確診個案可能會突破五千宗。由於最近確診的外勞大多症狀輕微，當局將允許未出現症狀並已打針的勞工，在宿舍康復設施中自我隔離。有外媒指民眾不滿政府放寬防疫措施，有人發起請願，要求政府強制所有入境人士接受隔離。



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