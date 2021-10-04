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內地研港珠澳大橋「雙Y」模式接駁深圳

2021-10-04 列印
　　廣東省政府表示，正研究將港珠澳大橋接通深圳，由現時的「單Y」變成「雙Y」模式，以更好發揮大橋作用。深圳在大橋規劃時，已希望大橋屬「雙Y」模式，但經爭論後最終成為如今的「單Y」模式。

　　廣東省政府辦公廳上月二十九日發佈《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》，提出研究港珠澳大橋接通深圳，即由如今「單Y」模式變成「雙Y」模式，指「研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用」。



　　有傳媒引述消息指，內地當局初步設想，從深圳前海引出支線，銜接大嶼山的港珠澳大橋，認為可提升大橋使用率及效益，同時有利打造粵港澳大灣區樞紐集群。

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