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警方登船及設路障 打擊海陸走私活動

2021-10-04 列印
■警方於全港逾七十個地點設路障，截查可疑車輛。
■警方登船向工人要求出示載貨清單查看，防暗運走私貨物。
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　　水警高級督察林婉儀上月在沙洲一帶因追截走私船，墮海殉職，突顯走私活動猖獗。警方為打擊海、陸走私活動，近日高調於全港各區截查及巡邏。

　　警方前日起展開代號為「揮軍行動」的反走私行動，並到碼頭及貨倉等走私黑點巡邏，視察有否可疑活動。有警員昨午前往葵涌貨櫃碼頭及藍巴勒海峽公眾貨物裝卸區，登船向工人了解詳情，更要求出示載貨清單予他們查看，防止有人暗運走私貨物。機動部隊人員昨午亦於大嶼山大澳附近一帶走私黑點，加強巡邏。



　　警方亦於全港九新界逾七十個地點設置路障，包括西貢大網仔路、東涌裕東路，截查相關可疑車輛，趕絕走私份子。另外，有組織罪案及三合會調查科巡查所有與黑社會相關場所，例如麻將館、酒吧及食肆等，以打擊其收入來源。

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