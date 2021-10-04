保安局：組織犯罪定必全力追究刑責 職工盟大比數通過解散

成立三十一年的職工盟昨日宣佈解散，特別會員大會大比數通過解散議案，所有員工會在兩個月內陸續遣散。至於約二千萬元資產，則會用於支付員工薪金及遣散費等，如有餘款會平攤予所有屬會。主席黃迺元形容是無奈決定。保安局重申，一個組織犯下的罪行，其刑責不會因解散而抹走，強調會全力追究。職工盟特別會員大會昨以五十七票贊成、八票反對、兩票棄權，大比數通過解散議案，所有員工會在兩個月內陸續遣散，並獲得優於法例的補償條件。職工盟目前有約二千萬元資產，將用於支付員工薪金、遣散費、特惠補償，同時亦會補貼基層工會租金，以及人手開支等，其後如有餘款，將平均攤分予所有屬會。大會委任餘下的執委成員，包括黃迺元、副主席鄧建華以及司庫鍾松輝，完成解散工作。所有員工兩個月內陸續遣散黃迺元表示，屬會在非常沉重的心情下作出無奈決定，形容職工盟解散，是獨立工運的重大挫折，但強調轄下屬會不會一併解散。城巴職工會理事長許漢傑指會繼續運作。保安局表示，一個組織及其成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走。警方會繼續全力追究，任何涉嫌違反《香港國安法》及其他香港法例的組織及人士。工聯會指職工盟不斷向社會發放鼓吹違法信息，是反中亂港組織，促請政府加大力度嚴查到底；又呼籲工友有任何疑難時，可以找工聯會。全國人大常委譚耀宗有信心工聯會能協助維護「打工仔」。職工盟在一九九○年創立，成立三十一年來，職工盟最多有逾八十個屬會，來自各行各業，並推動多場工運，包括一三年時，發動長達四十日的貨櫃碼頭工潮；而一九年反修例運動中，職工盟曾呼籲市民參與罷工罷市。