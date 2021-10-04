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公民黨陳珮明辭任區議員 今不參與宣誓

2021-10-04 列印
■沙田區議員陳珮明昨在社交平台宣佈，已遞信請辭區議員的職務，今日亦不會參與宣誓。
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　　新界東四區的區議員今日宣誓，公民黨成員、沙田區議員陳珮明昨在社交平台宣佈，已遞信請辭區議員的職務，今日亦不會參與宣誓。

　　陳珮明指政府要求區議員宣誓，是想推翻二○一九年區議會選舉結果，因此他不會參與宣誓。政府在上周宣佈九龍區有十名名區議員宣誓無效。另外，民主黨主席羅健熙昨指出，預計全體區議員完成宣誓後，連同較早前的辭職潮，民主黨的區議員數目會由八十多人，減至不足二十人，情況比預期嚴重，日後難以在每一區都設置辦事處。



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