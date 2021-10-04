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兩怪漢闖行車天橋 一捱的士撞一「斷片」

2021-10-04 列印
■兩名中年漢，離奇出現於葵涌道天橋的行車路上。
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　　美孚昨凌晨發生交通意外，兩名中年漢離奇出現於葵涌道天橋的行車路上，遭的士撞倒，其中一人情況危殆，另一人清醒送院，惟事後疑「失憶」，指忘記自己為何出現於路段。

　　昨凌晨一時許，一輛的士駛至美孚新邨對開橋面時，突然兩名男子衝出，橫跨多條行車線。據了解，現場不會有行人過路設施可到，當時六十八歲的士司機慌忙扭軚，惜仍收掣不及，撞向該兩男子。他們遭撞飛倒臥地上，而涉事的士則車頭損毀，擋風玻璃爆裂。警員到場調查。據了解，的哥通過酒精呼氣測試，涉事三十七歲姓蔡男子及五十四歲姓李男子被送院治理；據了解，蔡男經搶救後情況危殆，李男現情況隱定，惟傷者稱忘記為何出現於橋上。警方正調查事件起因，不排除有人貪方便橫過車路肇禍。



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