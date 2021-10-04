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廢油回收工疑生意糾紛 被三煞斬到見骨

2021-10-04 列印
　　沙田發生持刀傷人案！一名廢油回收工人昨下車整理貨物時，疑因生意糾紛，遭三名惡漢斬傷四肢，傷口慘至見骨，兇徒逞兇後登車逃去，事主送院搶救。

　　五十四歲男事主昨午三時許，駕駛一輛貨車準備前往石門回收廢油，惟駛至安睦街賽馬會傑志中心對開，打開車門準備整理貨物時，突有三惡漢衝出，其中有人持刀。事主逃走不果，被對方捉住。當中有人力壓其身，刀手揮刀向其雙手及小腿位置斬下，完事登車逃去。事主身受重傷，地下遺下大量血跡，有市民見狀代為報案，傷者送往醫院搶救。



　　經初步調查，案件暫列傷人，暫未有人被捕。據悉，事主為運油車司機兼工人，近日疑另起爐灶引生意糾紛，遭人埋伏襲擊。

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