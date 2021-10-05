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官指醫療失誤 「一個也嫌多」 拉丁舞教師抽脂亡 女西醫誤殺囚六年

2021-10-05 列印
■李官形容案件對被告關孝孜（圖）是「悲劇」。資料圖片
■死者李嘉瑩為香港著名拉丁舞老師。資料圖片
■警員在涉事美容中心檢獲證物。資料圖片
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        女西醫關孝孜七年前在「重生植髮中心」，為香港著名拉丁舞老師李嘉瑩抽脂，曾於手術後離開手術室近一小時，最終對方昏迷不治。關被控誤殺罪，陪審團早前一致裁定被告罪成。法官李素蘭昨批評被告嚴重違反謹慎責任，引致悲劇收場，死者信賴被告，被告卻以隨意態度處理手術，形容醫療失誤致死個案「一個也嫌多」，判被告監禁六年。警方希望結果可以令死者安息，呼籲市民審慎選購醫學美容。

        李官指案情嚴重，根據控方專家意見，三十八歲被告關孝孜行為嚴重偏離正常專業標準，包括手術前沒充份評估死者肥胖引致的心血管狀況；手術完成後，死者尚未回復清醒，便拆除維生監察儀器；離開手術室，獨留未清醒死者予四名未受專業訓練的手術助理照顧等。她續指，被告手術前沒有詳述手術風險可致死，便要求死者簽署同意書。



　　當維生監測儀器響號示警時，被告更不虞有異，關閉警號，李官直言這顯示被告嚴重漠視警告。如早知負責醫生會離開手術室獨留病人在內，交由四名缺乏專業訓練的手術助理照顧，相信沒有病人會願意接受手術。

　　李官認為被告理應留在手術室內，直到李嘉瑩清醒情況穩定為止，形容被告行為惡劣；被告辯稱往日進行手術安全無恙，僅屬僥倖。李官批評被告由始至終嚴重違反謹慎責任，引致悲劇收場，死者信賴被告，將生命交託其手中，被告卻置之腦後。她形容案件對被告是「悲劇」，終判處被告監禁六年。

死者未清醒 被告已離開

　　最後李官指本案屬典型例子，顯示本港私人醫療設施需要監管，形容醫療失誤致死個案「一個也嫌多」，有必要維持醫療專業嚴格標準，不要讓悲劇重演。

　　案情指，被告與死者是朋友，當日免費為對方進行抽脂手術，四名手術室助理均未接受正式訓練，並非註冊醫護人員。有助手曾作供指，手術過程中死者曾叫喊「痛痛痛痛」，被告繼續施手術。而被告完成手術後，死者尚未醒來時已離開手術室，向助手稱「我去同朋友食飯啦」。

　　西九龍總區重案組高級督察鄧嘉豪表示歡迎裁決，並向死者家屬致深切慰問，希望結果可以令死者安息，以向家屬有交代。警方呼籲市民選購任何醫學美容產品前，要小心理解內容，審慎考慮風險。
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