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傷害無法彌補 家屬拒原諒被告

2021-10-05 列印
　　對於涉案女西醫關孝孜判囚六年，工聯會立法會議員麥美娟引述死者家屬指，不會原諒被告，因其對家屬造成的傷害，無法彌補。麥又指今次案件及DR事件是兩宗令人痛心的悲劇，希望透過法庭判處重刑可起阻嚇作用，政府亦應加強規管和執法。

　　過去一直協助死者家屬的麥美娟引述對方指，被告作為醫生，亦認識死者，卻沒謹慎、盡責地保障死者的生命安全，辜負死者及家屬對其專業的信任。她希望判刑能還死者一個公道，讓家屬釋懷。判決彰顯公義，希望杜絕同類悲劇再發生。此外，目前香港仍未有專門針對美容機構的監管法例，只有不同法例規管提供服務人員（包括註冊醫生及註冊牙醫）的專業操守、處所、藥物、儀器，以及廣告及銷售手法，由衞生署及海關等政府部門執行。

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