澳門增三確診復課通關急煞停

澳門疫情未止，昨日接連新增三宗確診個案，當局緊急叫停原定的復課及通關安排。有等待過關人士不滿。全澳昨晚九時起展開第三次全民核酸檢測，當局正調查感染源頭，將患者入住的酒店和工作地區封閉管理，又呼籲市民盡量留在家中，減少不必要活動。澳門疫情協調中心昨天表示，昨早接獲鏡湖醫院通報，一個涉及十名人士的混合樣本，初步檢測結果呈陽性。衛生局複檢後，證實一名四十六歲的內地裝修工人確診，他居住在珠海斗門，每日往返澳門和珠海。自上月二十六日抵達澳門後，一直留在澳門，曾入住澳門英皇酒店、金沙酒店及維多利亞酒店（見圖）。他在上月底三次檢測結果均為陰性，惟昨早檢測結果呈陽性；他已完成接種兩劑國藥疫苗。當局昨晚相繼再公佈兩宗確診病例，其中患者為五十二歲的內地裝修工人，是較早確診患者的同事，兩人近日曾一同工作。他居於澳門北區祐漢新邨順利樓，較早時已被列為密切接觸者接受隔離觀察，昨日檢測結果陽性；他亦已接種兩劑國藥疫苗。另一名新確診的是四十歲越南籍男僱員，曾到兩名較早確診患者工作的單位工作，被列為四十六歲患者的密切接觸者，昨日檢測結果呈陽性；他曾接種一劑國藥疫苗。第三次全民檢測全澳昨晚九時展開第三次全民核酸檢測，設四十一個檢測站，預計三天完成檢測，但會爭取在四十八小時完成。同時，昨日中午起的珠澳口岸新的免檢疫通關安排，暫緩執行，大批在關口輪候的人感不滿。澳門昨日原定中小學生復課，由於昨早七時許有可疑陽性樣本，教育部門八時前宣佈暫停復課，部份已返學校的學生須自行回家，或由家長接走，有家長批評指校方通知混亂。