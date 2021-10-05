  • 2021年10月5日 星期二
  • 30º
  • 66%
熱門： 外傭天文台施政報告消費券細細粒

日報新聞 > 港聞

港研購新冠口服藥

2021-10-05 列印
　　本港過去一日新增四宗新冠病毒輸入個案，全部已接種疫苗，其中兩人帶有L452R變異病毒株，當中兩名患者由菲律賓抵港，其餘兩人分析由埃及印尼抵港。

　　本港醫管局有意引入美國默沙東藥廠正試驗的一款新冠病毒口服藥，藥廠聲稱能有效減低入院及死亡率達五成。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，有關研究參與測試人數不多，有需要審慎了解當中資料，贊成醫管局購入新藥「看門口」。



　　香港醫院藥劑師學會會長崔俊明就認為，新藥成效令人鼓舞，亦比目前治療新冠肺炎的藥物便宜很多，認為醫管局有意購入是好事。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd